Girls State Basketball Championships head to day 2

Day 1 Results from WIAA Girls State Basketball Tournament

Division 3

Amherst (26-1) 45, Saint Thomas More (21-6) 32

Marshall (26-1) 58, Wisconsin Dells (25-2) 47

Division 4

La Crosse Aquinas (27-0) 75, Crandon (22-3) 38

Melrose Mindoro (27-0) 64, Manitowoc Lutheran (21-5) 30

Day 2 Schedule at the Resch Center

Division 5

Black Hawk (27-0) vs. Newman Catholic (21-6) – 9:05 a.m.

Bangor (24-3) vs. Clayton (24-3) – 11:15 a.m.

Division 2

Beaver Dam (27-0) vs. Hortonville (20-6) – 1:35 p.m.

Monroe (24-2) vs. New Berlin Eisenhower (23-3) – 3:15 p.m.

Division 1

Arrowhead (24-2) vs. Appleton North (22-4) – 6:35 p.m.

Mukwonago (24-2) vs. Oak Creek (24-2) – 8:15 p.m.