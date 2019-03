WIAA Girls State Basketball (Day 1 Results)

Thursday’s results from the Resch Center in Green Bay

Division 3 semifinals

Marshall 58, Gale-Ettrick-Trempealeau 37

Laconia 67, Freedom 54

Division 4 semifinals

La Crosse Aquinas 77, Milwaukee Academy of Science 59

Melrose-Mindoro 63, Colby 44

Friday’s Day 2 Schedule

Division 5 semifinals

Black Hawk (26-0) vs. Fall River (24-3) 9:05 a.m.

Clayton (26-0) vs. Wausau Newman (24-3) 10:45 a.m.

Division 2 semifinals

Beaver Dam (25-1) vs. Hortonville (19-7) 1:35 a.m.

Whitefish Bay (23-3) vs. Monroe (20-6) 3:15 p.m.

Division 1 semifinals

Mukwonago (24-1) vs. Middleton (21-5) 6:35 p.m.

Bay Port (25-1) vs. Kimberly (23-3) 8:15 p.m.